كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عن توفر أكثر من 140 فرصة تدريبية رجال ونساء، في مختلف التخصصات، عبر برنامج التدريب على رأس العمل وذلك بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف.

وأضافت الوزارة أن المجالات الوظيفية تتمثل في (وظائف إدارية، وظائف قانونية، وظائف صحية).

وتابعت الوزارة أن المسميات المطلوبة 20 محامي، و30 أخصائي تنظيم إداري، و8 أخصائي مختبرات طبية، و35 أخصائي تغذية، و55 أخصائي عمليات موارد بشرية.

وأشارت الوزارة أن المتطلبات تتمثل أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وحاصل على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في التخصصات المستهدفة، وألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية، ولا يشترط الخبرة المسبقة.

وتتمثل مزايا التدريبات في إعداد وتطوير الخريجين والخريجات السعوديين، وتزويدهم بالكفاءات والمهارات والخبرات اللازمة، وزيادة معدل توافر فرص التوظيف وإمكانية الوصول إليها.

كما يساهم التدريب في الحصول على شهادة تدريب بعد إتمام المتدرب مسارًا تدريبيًا من «تمهير»، وحقائب تدريبية إلكترونية خلال فترة التدريب، ومكافأة مالية شهرياً مقدارها 3,000 ريال يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

وأردفت الوزارة أن التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، وكتابة (مديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية) في حقل (اسم المنشأة)، ويمكن التقديم من خلال الرابط التالي.هنا