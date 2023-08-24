تلفت السيارة الأنظار بتصميمها الأمامي والخلفي مع مزيد من الصلابة والمتانة والتي توحي بقدرة السيارة على خوض مختلف أنواع التضاريس حيث صممت السيارة لتكون ملائمة للمدن والطرق الوعرة.

السيارة مزودة بجنوط معدنية قياس 16 أو 17 إنش وحصلت السيارة على سكك على السقف ومصابيح قيادة نهارية ومصابيح خلفية بتصميم أنيق.

توفر السيارة عدداً من مواصفات السلامة في المقصورة الداخلية فبالإضافة إلى نظام رصد المنطقة العمياء ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي هنالك أيضاً جهاز رصد الرؤية الخلفية والذي يعرض ما تصوره الكاميرا الخلفية على شاشة واسعة في الكونسول الوسطي قياس 8 إنش وتعمل باللمس

تأتي السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 2.0 لتر يولد قوة 150 حصان و 197 نيوتن.م من عزم الدوران يتصل به قير أوتوماتيكي من نوع CVT

بينما تبلغ السرعة القصوى للسيارة 197 كم/س ، أما من حيث استهلاك الوقود فتحتاج السيارة إلى لتر واحد من الوقود لقطع مسافة تصل إلى 12.7 كيلومتر وتيبلغ سعة خزتن تاوقود 60 لتر.