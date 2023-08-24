تعرض أحد حراس حفل تايلور سويفت في مينيابوليس بالولايات المتحدة، للطرد وذلك بعد أن طلب من جمهورها التقاط صور له أمام المغنية.

وكان حارس الأمن “كالفين ديكر” ظهر وهو يغني كلمات أغنية Cruel Summer لتايلور سويفت أثناء حراسته لحفلها.

وتنص التعليمات على أن يبقي الحارس عينه على الجمهور دون أن يلتفت للفنانة، لذلك أعطى أوراق لجمهور الصف الأول يطلب منهم تصويره وإرسال الصور له على رقم هاتفه.

وطٌرد الحارس بسبب كسر قاعدة عدم التقاط صور مع الفنانين، مشيرًا لأنه لم يفهم الخطأ فيما فعله لأن الجميع يصورون أنفسهم بالحفل.