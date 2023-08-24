تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫07700 مقابل الريال الواحد 0٫24544

الدولار:3٫75123 مقابل الريال الواحد 0٫26658

درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73820

دينار أردني:5٫29841 مقابل الريال الواحد 0٫18874

دينار كويتي: 12٫16900 مقابل الريال الواحد 0٫08217

الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062

الدرهم المغربي:0٫37711 مقابل الريال الواحد 2٫65437

الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23795