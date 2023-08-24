تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس ، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫07700 مقابل الريال الواحد 0٫24544
الدولار:3٫75123 مقابل الريال الواحد 0٫26658
درهم إماراتي: 1٫02130 مقابل الريال الواحد 0٫97915
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫73820
دينار أردني:5٫29841 مقابل الريال الواحد 0٫18874
دينار كويتي: 12٫16900 مقابل الريال الواحد 0٫08217
الريال القطري:1٫03027 مقابل الريال الواحد 0٫97062
الدرهم المغربي:0٫37711 مقابل الريال الواحد 2٫65437
الجنيه المصري: 0٫12139 مقابل الريال الواحد 8٫23795
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