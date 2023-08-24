قامت أسرة بتوثيق ما عثروا عليه داخل حقيبة عاملتهم المنزلية التي عملت لديهم 5 سنوات ، قبل سفرها .
وشاركت الأسرة محتويات الحقيبة ، التي كان من المفترض أن تأخذها العاملة المنزلية في رحلة سفرها إلى منزلها ، ولكنهم عند تفتيشها تفاجئوا بأن الحقيبة تحتوي على العديد من أغراض المنزل المفقودة.
وعثرت الأسرة على ملابسهم الشخصية داخل الحقيبة ، والعديد من الهواتف من نوع «أيفون» ، وأسلاك كهربائية، وبعض سماعات الأذن اللاسلكية ، بالإضافة إلى العطور والساعات .
وقالت الأسرة في مقطع الفيديو ، “أن العاملة كانت تتظاهر بأنها تبحث معهم على تلك الأشياء المفقودة ، ولكنها في الحقيقة كانت هي من تقوم بسرقتها”.
يا إلهي
مؤونة سفر ههههههه
ليس مستغرب على الكثير من الخدم السرقه
لاحول ولاقوة الابالله
يمكن يكون مقلب كذبي فقط لجذب عدد مشاهدات عالي بسناب شات ! 2 ولنفرض انه حقيقي أيعقل عامله منزليه بكامل عقلها ان تسرق هذه الأشياء الثمينه باهظة الثمن ويغفلون عنها !! مستحيييييل
لو جت على السرقة تهون لكن البلا و الجلا لا سوين شغلات سحر و شعوذة كفانا الله شرهن 🤲😤🤲
99 % من الخادمات هذه طريقتهم