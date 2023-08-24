قامت أسرة بتوثيق ما عثروا عليه داخل حقيبة عاملتهم المنزلية التي عملت لديهم 5 سنوات ، قبل سفرها .

وشاركت الأسرة محتويات الحقيبة ، التي كان من المفترض أن تأخذها العاملة المنزلية في رحلة سفرها إلى منزلها ، ولكنهم عند تفتيشها تفاجئوا بأن الحقيبة تحتوي على العديد من أغراض المنزل المفقودة.

وعثرت الأسرة على ملابسهم الشخصية داخل الحقيبة ، والعديد من الهواتف من نوع «أيفون» ، وأسلاك كهربائية، وبعض سماعات الأذن اللاسلكية ، بالإضافة إلى العطور والساعات .

وقالت الأسرة في مقطع الفيديو ، “أن العاملة كانت تتظاهر بأنها تبحث معهم على تلك الأشياء المفقودة ، ولكنها في الحقيقة كانت هي من تقوم بسرقتها”.