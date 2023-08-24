توجد سوائل مختلفة في السيارة تحتاج إلى قدر كبير من الاهتمام، لما تلعبه من دور هام بما في ذلك الاقتصاد في استهلاك الوقود وعمر المحرك.

وعليك إبقاء تلك السوائل في المستوى المناسب ما سيساعد سيارتك على الاستمرار لفترة أطول.

ويعد الزيت هو أهم سائل في السيارة فهو يضمن تحرك كل شيء في المحرك بسلاسة وبعيداً عن الاحتكاك والتآكل.

وتحتوي معظم السيارات على مقياس عمق في حجرة المحرك يتيح فحص الزيت بسرعة.

وللتحقق من ذلك، سيتعين عليك أن تلاحظ لون الزيت، فإذا كان لونه أصفر أو عسليا، فأنت على ما يرام، أما في حال كان لونه أسود، فقد حان الوقت لتغييره.

ونأتى الآن إلى سائل التبريد المعروف باسم مضاد التجمد، ومن المهم فحص مستواه بطريقة دورية، فإذا كانت سيارتك بها خزان سائل التبريد، انظر لمعرفة ما إذا كان مستوى السائل يقع بين الحد الأدنى والحد الأقصى من المؤشرات.

ومن بين السوائل الهامة زيت الفرامل، فإذا كان هناك أي تأخير أو شعور غير طبيعي بدواسة الفرامل، فإن السائل هو أول ما يجب التحقق منه.

وتحتوي معظم السيارات على خزان سائل الفرامل في حجرة المحرك، وفحصه يقتصر على إلقاء نظرة على مستواه ولونه.