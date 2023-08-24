نبه المختص في إدارة المطارات، المعتز الميرة، للأنظمة والتعويضات التي تفرض في حال عدم وصول الرحلات في موعدها.
وقال إن النظام نفسه ذكر أنه في حال تأخر الرحلات من 3 إلى 6 ساعات فأن التعويضات ستكون بقيمة 50 وحدة حقوق سحب أي ما تعادل 260 ريال.
ولفت إلى أنه في حال تأخر الرحلة لأكثر من 6 ساعات فأن التعويضات ستكون بقيمة 150 حقوق سحب أي ما يعادل 860 ريال.
#نشرة_الرابعة | المختص في إدارة المطارات المعتز الميرة: في حال وصول الرحلة قبل موعدها يتم تطبيق نفس أنظمة وغرامات "تأخير الرحلة"@Motaz_Mirah pic.twitter.com/3tyzKPImRc
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 23, 2023
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