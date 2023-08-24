نبه المختص في إدارة المطارات، المعتز الميرة، للأنظمة والتعويضات التي تفرض في حال عدم وصول الرحلات في موعدها.

وقال إن النظام نفسه ذكر أنه في حال تأخر الرحلات من 3 إلى 6 ساعات فأن التعويضات ستكون بقيمة 50 وحدة حقوق سحب أي ما تعادل 260 ريال.

ولفت إلى أنه في حال تأخر الرحلة لأكثر من 6 ساعات فأن التعويضات ستكون بقيمة 150 حقوق سحب أي ما يعادل 860 ريال.