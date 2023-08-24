أكد عضو الشرف الذهبي بنادي الشباب عبد العزيز المالك، للجميع بأن الرئيس التنفيذي لم يوقع عقد انتقال حسان تمبكتي للهلال .
وقال عبد العزيز المالك خلال مداخلة على برنامج المنتصف :”الشباب دعم الرياضة السعودية في جميع الألعاب وأتمنى الالتفات لهذا النادي الكبير ودعمه في المرحلة القادمة .”
وأضاف:” نادي الشباب له تاريخه وبطولاته وأفرح الكثير وأطالب بدعم هذا النادي المسالم الذي يحب الكورة.”
فيديو | عضو الشرف الذهبي في نادي الشباب عبد العزيز المالك: أؤكد للجميع بأن الرئيس التنفيذي لم يوقع عقد انتقال حسان تمبكتي للهلال #المنتصف pic.twitter.com/2WBLz1udJc
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) August 23, 2023
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👍👍👍👍👍
مافي باح فيه نزاهه وهيئة الفساد الله يحفظهم وضعوا لمثل هذه التجاوزات الصريحه
في ذمتك،، قل والله،، أحلف أحلف
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👍👍👍👍👍
باح