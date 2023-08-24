أكد عضو الشرف الذهبي بنادي الشباب عبد العزيز المالك، للجميع بأن الرئيس التنفيذي لم يوقع عقد انتقال حسان تمبكتي للهلال .

وقال عبد العزيز المالك خلال مداخلة على برنامج المنتصف :”الشباب دعم الرياضة السعودية في جميع الألعاب وأتمنى الالتفات لهذا النادي الكبير ودعمه في المرحلة القادمة .”

وأضاف:” نادي الشباب له تاريخه وبطولاته وأفرح الكثير وأطالب بدعم هذا النادي المسالم الذي يحب الكورة.”