تلقى نادي الشباب عروضًا من عدة شركات، للحصول على حقوق تسمية ملعب النادي، وتدرس إدارة النادي العروض هذه الفترة للتوقيع مع أحدها.

وأوضحت مصادر أن عرض شركة «جاهز» هو الأعلى من بين العروض التي وصلت لإدارة النادي، بمقابل يصل إلى 16 مليوناً في العام لمدة خمس أعوام، فيما جاء بعده العرض المقدم من شركة «جاذر إن» بمقابل 13 مليونًا في العام الواحد، وفقاً ” للرياضبة”

فيما سيشتمل عقد تسمية الملعب على الحصول على الحقوق الإعلانية والتسويق للفعاليات، إضافة إلى وضع علامة الشركة في مرافق الملعب الرئيسية، إلى جانب امتيازات أخرى.