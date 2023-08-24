علق الناقد الرياضي سعود الصرامي، على الأزمة الحالية التي يعيشها نادي الشباب.

وقال سعود الصرامي، عبر حسابه الشخصي على موقع “إكس”، أن: “تكليف خليف الهويشان بإدارة نادي الشباب القرار المنتظر”.

ويعد خليف الهويشان هو المدير التنفيذي لنادي الشباب، فيما أثارت صفقة انتقال حسان تمبكتي، مدافع الشباب السابق، إلى نادي الهلال الجدل وغضب الشبابيين الذي نال خالد آل ثنيان رئيس الشباب.