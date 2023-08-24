أكدت مصادر صحفية أن إدارة النادي الأهلي مازالت تلاحق الأرجنتيني دي باول لاعب اتلتيكو مدريد الإسباني، لمحاولة الحصول على التوقيع الرسمي من اللاعب.

ويأتي ذلك بعدما حصل النادي الغربي على موافقة اللاعب الأرجنتيني وقت سابق من الأسبوع الماضي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تدخل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين الذي تحدث مع اللاعب وطلب منه التريث قبل اتخاذ القرار بشكل نهائي أوقف المفاوضات بشكل مؤقت.

وتسعى الإدارة الأهلاوية إلى الوصول لاتفاق مع نادي أتلتيكو مدريد على للمبالغ المالية في حال موافقة اللاعب.

وقالت المصادر إن الأهلي منح اللاعب 48 ساعة للرد الأخير على العرض أو سيتم سحب العرض الأهلاوي بشكل نهائي.

وأكدت أن الإدارة الأهلاوية دخلت في المفاوضات مع عدد من اللاعبين في خط وسط الملعب للتوقيع مع أحدهم حال فشل صفقة دي باول ، لافتة أن الياباني هاتاي لاعب نادي سيلتيك الاسكتلندي دخل ضمن الخيارات الاهلاوية حاليًا مع وجود عدد من اللاعبين في خانة المحور أيضًا .

و بدأت الإدارة في إجراء محادثاتها مع اللاعب وناديه ، وترغب إدارة الأهلي في إنهاء الملف الأخير للاعبين الأجانب خلال الأيام القليلة المتبقية لمحاولة ضمان وصول اللاعب قبل مواجهة الطائي في الجولة الرابعة الثلاثاء المقبل.