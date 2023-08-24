‏أفادت مصادر صحفية بأن هناك عدة أشخاص مقربين من الدولي البرتغالي أوتافيو إدميلسون أكدوا أنه يريد العودة إلى بورتو عندما ينتهي عقده مع ⁧‫النصر.

وكان النصر قد أعلن مساء الثلاثاء عن تعاقده رسميا مع البرتغالى اوتافيو إدميلسون دا سيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادما من بورتو البرتغالى.

وارتدى اوتافيو قميص منتخب البرازيل تحت 20 عاماً وتحت 23 عاماً، خلال الفترة من 2014 وحتى 2015، ليسجل هدفاً واحداً في 5 مباريات، قبل أن يستقر كروياً في البرتغال منذ عام 2014، بعد انتقاله إلى صفوف فريق بورتو.

والجدير بالذكر أنه كان ضمن قائمة المنتخب البرتغالي في كأس العالم رفقة كريستيانو رونالدو، ليزامل قائد النصر لاعباً في صفوف المنتخب، قبل أن يلعب الثنائي معاً خلال الموسم الجاري.