كشف محمد العامودي العاشق للتراث المكي، عن متحفه الخاص الذي بناه من من أحجار مكة المكرمة‬⁩ ليسترجع ذكريات الماضي.

وقال العامودي خلال حديثه على العربية:” ٩٥ ٪؜ من المبنى نفسه من الحجارة المكية “، لافتًا أن المتحف يهتم بتراث المملكة والتراث الحجازي .

وأضاف :” المتحف مقسم إلى أكثر من صالة وكل صالة بها تراث قديم حيث أن هناك صالة لمقتنيات الحرم المكي، وصالة أخرى لشكل أسواق مكة القديمة .”

وأوضح أن تجميعه لهذا التراث العتيق استغرق حوالي 10 سنوات بينما تجميع جده استغرق 3 سنوات ونصف، لافتًا أنه جمّع في هذه المدة ما جمعه الناس خلال 40 سنة .