تأثرت البلوجر أليونا خلال إبداء رأيها في فيلم باربي بعد مشاهدتها له، حيث لم تتمالك نفسها وذرفت الدموع من عينيها لتأثرها برسائل الفيلم.

وقالت أليونا :” فكرة الفيلم خيال، العالم عندنا مفكر ان المرأة لازم تكون كل شئ على عكس فكرة الفيلم عادي جدا”.

وأضافت ” باربي تقول ان كل أحد يحب أحد البنات البنت الصغيرة قالت لا هذا في عالمكم، في عالمنا الرجال يكرهون النساء، والنساء يكرهن بعض”

وتابعت ” باربي بالنسبة لي كنت مفكرة اني راح احضر فيلم استمتع فيه وخلاص، لكن كل دقيقة بالفيلم فيها رسالة حق البنات والشباب”