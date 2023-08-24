تأثرت البلوجر أليونا خلال إبداء رأيها في فيلم باربي بعد مشاهدتها له، حيث لم تتمالك نفسها وذرفت الدموع من عينيها لتأثرها برسائل الفيلم.
وقالت أليونا :” فكرة الفيلم خيال، العالم عندنا مفكر ان المرأة لازم تكون كل شئ على عكس فكرة الفيلم عادي جدا”.
وأضافت ” باربي تقول ان كل أحد يحب أحد البنات البنت الصغيرة قالت لا هذا في عالمكم، في عالمنا الرجال يكرهون النساء، والنساء يكرهن بعض”
وتابعت ” باربي بالنسبة لي كنت مفكرة اني راح احضر فيلم استمتع فيه وخلاص، لكن كل دقيقة بالفيلم فيها رسالة حق البنات والشباب”
طيب
الفلم 😍😍😍😍😍
شكلها 👩🦰 غربي و أسمها “أليونا” فقلت وش تبي هالاوروبية تعزز لفلمهم و اتضح لي انها عربية عايشه في وهم و مضطربة المشاعر 😂😁😂
😍😍😍😍😍