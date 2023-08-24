في مقطع فيديو صادم، قامت فتاة أمريكية بتوثيق التحرشات التي تعرضت لها خلال مشوار واحد أثناء سيرها بمفردها .
وظهرت الفتاة وهي تسير بين المارة بينما تتوالى عليها المعاكسات دون خجل أو خوف، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط حيث أوضح المقطع النظرات التي يتتبع بها المارة الفتاة وهي تسير .
كما بيّن المقطع أيضًا أحد الرجال وهو يحاول الحديث مع الفتاة بينما هي لا تلتفت ويواصل السير بجانبها ويتتبع خطواتها دون خوف .
يالطيف،استرنا يارب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض
مجرد كلام
تقــل وجــه حــصان خســران بالســباق
يادافــــــــع البــــــــلا
هههههههههههههههههههههااااي
امسكوا عنزكم ما يقربها تيسنا .
هذي وهي مقشع !!! اجل لو هي حلوه !!!!
صدق ان الرجال مايوفرون لو (عنز)
هذي وهي شينة ما خلوها في حالها شلون لو كانت زينة 🤔 عز الله بعيترشونها عترشة 😁😂😁