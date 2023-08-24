في مقطع فيديو صادم، قامت فتاة أمريكية بتوثيق التحرشات التي تعرضت لها خلال مشوار واحد أثناء سيرها بمفردها .

‏وظهرت الفتاة وهي تسير بين المارة بينما تتوالى عليها المعاكسات دون خجل أو خوف، ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقط حيث أوضح المقطع النظرات التي يتتبع بها المارة الفتاة وهي تسير .

كما بيّن المقطع أيضًا أحد الرجال وهو يحاول الحديث مع الفتاة بينما هي لا تلتفت ويواصل السير بجانبها ويتتبع خطواتها دون خوف .