وثقت الفنانة وعد لحظة تصادفها لنجم الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا بالمطعم التي كانت تحتفل فيه بعيد ميلادها.

وقالت الفنانة وعد بطرافة: نيمار ماجه سلم على راسي وقالي هابي بيرث داي، ماله حق مع إني هلالية.. يازينه طول الوقت قاعد وماسك الجوال. وال معايا نصراويين ليش قاعدين يصوروه ما أدري “.

يذكر أن آخر أغنية طرحتها المطربة وعد كانت بعنوان “كذاب” عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، من كلمات فهد المبدل، وألحان ناصر الصالح.