كشف عبدالله الحربي، أشهر اللاعبين في الألعاب الإلكترونية أن لاعب الرياضات الالكترونية يتجاوز راتبه الـ 35 ألف ريال شهريًا وسنويًا يتجاوز الـ 600 ألف ريال.

وقال الحربي في مقطع فيديو ظهر فيه أن الاتحاد السعودي للرياضات الالكترونية هو الممكن والداعم في هذا المجال.

وأضاف :” إلى كل لاعب محترف يطمح للتوجه في هذا المجال سوي فريق أنت وأخواتك وابدأوا العبوا بطولات وتدريبات حتى يبدأ يجيك العروض .”

وناشد الحربي الآباء وأولياء الأمور بعدم ممانعة أولادهم من هذه الرياضة، وطالبهم بتحديد عدد ساعات مخصص لهم لكي يتمكنوا من الوصول في هذا المجال لما يريدون .