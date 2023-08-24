كشف مقطع فيديو عن كواليس تقديم نيمار دا سيلفا في الاحتفال الكبير الذي نظمه الزعيم لاستقبال نجمه الجديد والترحيب به في صفوفه.

وأظهر المقطع نيمار وهو يصافح زملاؤه في الفريق وبيده قميص الهلال، كما بيّن أيضًا ترحيب زملائه وسعادتهم بانضمامه إليهم.

وأوضح المقطع المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال الجديد، وهو يصافح نيمار بحفاوة، إلى جانب اندماج نيمار وسعادته بالحديث مع المدير الفني للفريق جورجي جيسوس .

يُذكر أن الهلال أقام حفل استقبال اللاعب نيمار دا سيلفا السبت الماضي قبل انطلاق المباراة بين فريقي الهلال والفيحاء ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين على ستاد الملك فهد الدولي وسط حضور جماهيري كبير.