أعلن أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل إنطلاق ⁧‫قرعة دوري أبطال آسيا اليوم الخميس‬⁩، أنه سيتم تطبيق تقنية VAR بدأ من دور المجموعات في مسابقة أبطال آسيا.

وتقوم تقنيّة الـ VAR على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدامِ لقطات فيديو وسمّاعة رأس للتواصل معَ الحكم المُساعد عندَ الضرورة

وعلى الرغمِ من إقرار التقنية بشكلٍ رسميّ إلّا أنها تعتمد على فلسفة التداخل الأدنى مُقابل الفائدة القصوى؛ ما يعني تدخلها بشكل حصري في الحالات الضروريّة وذلك لضمان العدالة.

وتشهد القرعة تقسيم الأندية المشاركة على 10 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة أندية، حيث يتم توزيع أندية منطقة غرب آسيا على المجموعات من الأولى وحتى الخامسة، في حين يتم تقسيم أندية الشرق على المجموعات من السادسة حتى العاشرة.

وفي نهاية دور المجموعات، يتأهل إلى دور الـ16 الأندية الحاصلة على المركز الأول في المجموعات العشر، إلى جانب أفضل ثلاثة أندية حاصلة على المركز الثاني في كل منطقة.