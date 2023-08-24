أعلن رئيس جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، أنه تم الاتفاق على انضمام المملكة ومصر والإمارات لمجموعة “بريكس”.

وقال رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوز، في جلسة بقمة “بريكس”، أن المجموعة ستدعو الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا للانضمام إليها.

وأضاف: “أوعزنا لوزراء الخارجية لبناء شراكة “بريكس” وتشكيل القائمة للدول الشريكة في القمة المقبلة”.

وانطلقت قمة “بريكس” التي تستمر حتى اليوم الـ24 من الشهر، الثلاثاء الماضي في جنوب إفريقيا، وبحث ممثلو الدول الأعضاء تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية.