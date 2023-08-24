كشف مقيم يمني يعمل في أحد المشاريع بجدة، عن سقوط زميله الباكستاني من ارتفاع 12 مترًا وتعذر وصول سيارات الإسعاف نظرا لزحمة طريق السير؛ ليأتيهم الإسعاف الجوي لإنقاذ المصاب في أسرع وقت.

وقال المقيم اليمني: “الله على هذا الوفاء، الله على مملكة الإنسانية، الله على حكامها وشعبها وجيشها، الله على هذا الوفاء العجيب، يا إخوة 15 دقيقة فقط، تفصلنا عن وصول هذه الطائرة المباركة، ومبارك من فيها ومبارك من قادها ومبارك من وجهها”.

وتابع: “هذه 15 دقيقة فقط، تفصلنا، سقط أحد زملائنا من القطاع 12 متر فقط، باكستاني، ليس مواطن سعودي ولا تاجر ولا وزير ولا أمير ولا مسؤول، مقيم باكستاني، يعمل سقط من القطاع 12، أبلغنا سيارة الإسعاف، ونظرا للازدحام المتواجد في طريق الحرمين، والكل يعرف ازدحام الحرمين في طريق جدة، وأرسلوا هذه الطائرة المباركة لإجلاء هذا العامل الباكستاني وإسعافه إلى مستشفى الملك فهد”.