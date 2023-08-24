شاركت الفنانة أسيل عمران في الأداء التمثيلي لأحداث أغنية حواء مع الفنان تامر حسني خلال حفله بالساحل الشمالي في مصر .

وظهرت الفنانة أسيل بجانب الفنان تامر حسني على المسرح وهي متفاعلة و مندمجة مع كلمات أغنية حواء خلال الحفل الذي أقيم بالساحل الشمالي.

وكان الفنان تامر حسني قد احيى حفلًا غنائيًا جديدًا، ضمن حفلات موسم الصيف في أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع أغنية «حوا» التي طرحها الفنان تامر حسني، عبر صفحته الخاصة على موقع «يوتيوب»، تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إخراج تامر حسني، وظهرت معه فيه الفنانة أسيل عمران.