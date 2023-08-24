سيلعب نادي الهلال لأول مرة في تاريخه مع نادي مومباي سيتي بالهند في البطولة الآسيوية بنظام الذهاب و الإياب .

وتستعد الهند لإستقبال نيمار وهناك مطالبات كبيرة من المشجعين الهنود الآن بتغيير الملعب الخاص بنادي مومباي الذي يتسع لـ11 الف مشجع إلى ملعب آخر اكبر لكي يحتضن اكبر قدر ممكن من الجماهير .

ويُقسم دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إلى الجزء الغربي الذي يضم الأندية العربية وقسم الشرق الذي يضم أندية كوريا الجنوبية واليابان والصين وشرق آسيا.

ويتم تقسيم الفرق على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لكل جزء، إذ يتأهل متصدري المجموعات إضافة إلى أفضل 3 فرق تحصل على المركز الثاني.

والجدير بالذكر أن الهلال تواجد ضمن المجموعة الرابعة بقيادة البرازيلي نيمار رفقة أندية: نساجي مازاندران ومومباي سيتي ونافابهور