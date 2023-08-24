شيع أهالي الأحساء اليوم الخميس، 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين على إثر حادث مروري على طريق الأحساء.

وكان 5 أشخاص من عائلة أردنية قد لقوا حتفهم الإثنين الماضي، إثر حادث سير وقع على طريق الرياض الإمارات قرب الهفوف بالأحساء.

والجدير بالذكر أن العائلة تسكن في الإمارات وكانت في طريق عودتها من مكة المكرمة إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة .