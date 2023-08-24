شيع أهالي الأحساء اليوم الخميس، 5 جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين على إثر حادث مروري على طريق الأحساء.
وكان 5 أشخاص من عائلة أردنية قد لقوا حتفهم الإثنين الماضي، إثر حادث سير وقع على طريق الرياض الإمارات قرب الهفوف بالأحساء.
والجدير بالذكر أن العائلة تسكن في الإمارات وكانت في طريق عودتها من مكة المكرمة إلى الإمارات بعد أدائها مناسك العمرة .
فيديو | أهالي الأحساء يشيعون خمسة جثامين لأفراد العائلة الأردنية المتوفين على إثر حادث مروري على طريق الأحساء
عبر مراسلة #الإخبارية لطيفة العويض pic.twitter.com/9wuIhG5NA1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 23, 2023
الله يرحمهم
الله يرحمهم ويغفر لهم
الله يرحمهم برحمته الواسعه ويسكنهم فسيح جناته
واحسن الله عزاء من فقدهم
لا حول و لا قوة الا بالله أنا لله و أنا إليه راجعون
الله يرحمهم و يغفر لهم و يسكنهم جنات النعيم و يصبر اهلهم
لا حول و لا قوة الا بالله أنا لله و أنا إليه راجعون
الله يرحمهم و يغفر لهم و يسكنهم جنات النعيم و يصبر اهلهم