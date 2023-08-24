ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلًا بمكتب الوزارة بمحافظة الليث خلال الجولة الميدانية 5 مخالفات؛ وفق اشتراطات ومتطلبات الترخيص لأشياب وصهاريج مياه الآبار غير الصالحة للشرب، وتصنيف مخالفاتها بما يقابلها من الجزاءات.

واتخذت الوزارة الإجراءات النظامية وفقًا لنظام المياه، حيث جرى رفع 5 مخالفات، وتبليغ المخالفين عن العقوبات من خلال المنصة الوطنية للمخالفات “إيفاء” لمتابعة تحصيلها.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين إلى اتباع الإجراءات النظامية، لضمان استدامة المياه والمحافظة على مصادرها، مؤكدةً أن فرق التفتيش والرقابة تقوم بحملات التفتيش والمراقبة بشكل دوري ومستمر لرصد مخالفات نظام المياه وتوقيع العقوبات في كافة مناطق المملكة.

يذكر أن الوزارة حثت أصحاب الأشياب والصهاريج للحصول على التراخيص اللازمة لاستمرار ممارسة النشاط، سواءً من الوزارة، لأنشطة استخراج وتوزيع المياه غير الصالحة للشرب، أو من منظم المياه لأنشطة استخراج وتوزيع المياه الصالحة للشرب، والمسارعة باستخراج التصاريح اللازمة لهذه الأنشطة، وذلك وفقًا لأحكام نظام المياه، وحسب الشروط والضوابط والمسار الإجرائي المنظم لكل نشاط، وفق التفاصيل والاشتراطات والمتطلبات، من خلال زيارة الموقع .