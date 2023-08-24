صدم نادي إتش إن كي غوريتسا الكرواتي لكرة القدم الجميع عندما أعلن عن اختفاء لاعبه الجديد العراقي عبد الله طلال حميد بعد ساعات من التوقيع معه .

وأوضح النادي أن اللاعب حميد البالغ 27 عاما، اختفي أثناء محاولته السفر من هنغاريا إلى كرواتيا.

وأكد نادي غوريسا في بيانا رسميا على حسابه في منصة “X” :” بشكل علني اختفاء اللاعب، لافتًا أنه أبلغ الشرطة بالحادثة.

وقال النادي في بيانه الذي بدأه بكلمة “اختفى!”: “غادر لاعبنا عبد الله طلال حميد بودابست إلى فيليكا جوريكا أمس، وهو مفقود منذ ذلك الحين”.

وكان غوريتسا تعاقد مع حميد في صفقة انتقال حر يوم 10 أغسطس الجاري، بعد انتهاء عقد اللاعب مع فريقه السابق زالاغيرزيغ الهنغاري.