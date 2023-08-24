أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة حريصة على ممارسة مسؤولياتها لاستدامة التعاون الدولي.

وقال وزير الخارجية في كلمة المملكة داخل مقر انعقاد مجموعة “بريكس”:” أن المملكة تمتلك إمكانيات ومقومات اقتصادية واعدة، مُشيرًا إلى أنها تمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بحسب الإخبارية.

وأوضح بن فرحان أن المملكة تعمل على استقرار أسواق الطاقة، مؤكدًا ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق التنمية المستدامة.

وأضاف: “نتطلع إلى أن تمهد القمم المشتركة لبحث فرصة التنسيق والتشاور والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل واستكشاف فرص التعاون في كل المجالات وخاصة الاقتصادية.”

يُذكر أن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، قال اليوم الخميس، إن مجموعة دول بريكس قررت دعوة 6 دول لعضويتها، هي: المملكة ومصر والإمارات والأرجنتين وإيران وإثيوبيا.