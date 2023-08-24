أوضح خبير الطقس الدكتور عبدالله المسند هل البرق ينطلق من الأعلى إلى الأسفل أي من السحب إلى الأرض أو العكس.

وقال المسند :” يتحرك البرق من السحب باتجاه الأرض، والعكس صحيح، أحياناً يبدأ من الأرض ويتحرك إلى أعلى باتجاه السحب، علاوة على ذلك البرق يتحرك في كل اتجاه يمين ويسار، وأحياناً من الأعلى إلى الأسفل ثم يغير اتجاهه إلى الأعلى وهكذا”.

وأضاف” لا يمكن أن يحدث الرعد بدون برق، فالبرق هو التيار الكهربائي الذي يسخن الهواء بسرعة فائقة وبطاقة عالية وهو الذي يحدث الصوت عبر تمدد وانكماش الهواء بسرعة”.

وتابع” أحياناً تسمع الرعد ولا ترى البرق لكون الحدث حصل في السحب المرتفعة، وتحتها سحب كثيفة تحجب عنك رؤية البرق، وأحياناً أخرى ترى البرق ولا تسمع الرعد لأنه حدث في مكان بعيد جداً”.

واستطرد” يمكن أن يضرب البرق المكان نفسه مرتين، أحياناً يضرب البرق المكان نفسه مرتين في وقت متقارب جداً، وأحياناً أكثر من مرة “.