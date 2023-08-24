تُواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط القائمين بالتسول في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.

وأسفرت الجهود الأمنية في منطقتي الباحة والشرقية عن رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بشكل مباشرة أمام أحد الجوامع.

كما تم رصد مقيمة من الجنسية اليمنية بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر أمام أحد الجوامع، وفي منطقة الباحة تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية أيضًا بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر واستعطاف المصلين داخل أحد المساجد .

ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.