أشاد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بقرار مجلس الوزراء المنعقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله- بالموافقة على نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- يحفظه الله- يولي قضية الإعاقة جل عنايته وله الفضل في تأسيس جمعية الأطفال ذوي الإعاقة ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة منذ أكثر من خمسة وثلاثين عاماً. ونوه سموه بالدعم الكبير من الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة وجعلتهم ضمن أولويات وبرامج رؤية المملكة 2030 الطموحة التي يقودها سمو ولي العهد.

وأشار إلى أن صدور هذا النظام يأتي في سياق اهتمام الدولة المتواصل بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم الطبيعية والمشاركة في تنمية بلادهم وخدمة مجتمعهم وتطوير الخدمات والممكنات لتحقيق ذلك.

وثمن الدور الذي قامت به هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الشريك الاستراتيجي لمركز الملك سلمان لابحاث الاعاقة والمؤسسات ذات الصلة في إعداد هذا النظام ومن أهمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، الذي عمل بتوجيهات الملك سلمان- مؤسس المركز- للمشاركة بفاعلية في مرحلة متقدمة منذ تأسيسه في ما يخدم قضية الإعاقة علمياً وتنظيمياً.