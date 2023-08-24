قام السجناء في أحد مراكز الاحتجاز الأمريكية بتمرد واسع سرعان ما تطور ليشمل احتجاز أحد حراس السجن كرهينة قبل أن يتم إخلاء سبيله في وقت لاحق بعد تعهدات من إدارة المنشأة بأن يتم تنفيذ المطالب.

واحتجز السجناء في منشأة احتجاز في “سانت لويس” بالولايات المتحدة، أحد حراس السجن ويبلغ من العمر 70 عاماً ثم أطلقوا سراحه بعد فترة وجيزة، مطالبين إدارة السجن بإدراج “البيتزا الساخنة والدجاج الطازج” على قائمة الطعام الساخن الذي يتم تقديمه للسجناء.

وأكدت تقارير، أن الحارس لم يصب بأي أذى وتم إطلاق سراحه بعد فترة وجيزة من احتجازه، فيما أفادت السلطات إنه تم احتواء عملية التمرد بعد أن قامت الشرطة بتطويق المبنى.