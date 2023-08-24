حرص المقاتل السعودي عبدالله القحطاني على إظهار ورفع صورة والدته أمام الكاميرا لحظة إعلان فوزه على المقاتل الأمريكي ديفيد زيلنر، ليهدي بذلك انتصاره وفوزه لأمه صاحبة الفضل.

وانتصر المقاتل البطل عبدالله القحطاني على خصمه الأمريكي ديفيد زيلنز خلال نزال الفنون القتالية المختلطة في نيويورك؛ بإجماع قرار القُضاة بعد سيطرة تامة لثلاث جولات

وسحق عبدالله القحطاني خصمه الأمريكي ديفد زيلنر خلال الثلاث جولات حيث بدت ملامح المقاتل الأمريكي متغيرة تماما من شدة اللكمات.