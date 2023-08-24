اجتاحت جماهير مومباي الهندي حساب نادي ⁧‫الهلال‬⁩ عبر (IG) بعد أن وضعتهم القرعة بنفس المجموعة لمواجهة نيمار .

وانهالت تعليقات جماهير مومباي على حساب نادي الهلال معبرين عن فرحتهم بمواجهة الزعيم.

وكان لاعبي فريق مومباي يتابعون نتائج قرعة دوري أبطال آسيا اليوم الخميس، وحين أسفرت نتائج القرعة بوقوع فريق مومباي في نفس مجموعة الهلال، صاح اللاعبين وهللوا لفرحتهم بمواجهة ورؤية نيمار .

وأقيمت قرعة دوري أبطال آسيا 2024، صباح اليوم الخميس 24 أغسطس 2023 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

والجدير بالذكر أن الهلال تواجد ضمن المجموعة الرابعة بقيادة البرازيلي نيمار رفقة أندية: نساجي مازاندران ومومباي سيتي ونافابهور.