تداول على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشبان يعثرون على أعمال سحرية داخل شقة سكنية.

وأظهر المقطع الشبان بينما هم يتفقدون المنزل ويعثرون على أوراق عليها كتابات غريبة وأعمال سحرية فقاموا بجمعها وإخراجها .

وبيّن المقطع أيضًا الشبان بعدما عادوا من المنزل وأبلغوا الهيئة وفكوا السحر.

والجدير بالذكر أن المقطع لقى تفاعلاً واسعًا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي .