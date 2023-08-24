قال المحلل الاقتصادي، عبدالله اليمني القحطاني، إن المؤشر العام للسوق السعودي أغلق اليوم على 11405، وبقيمة بلغت 5 مليار ريال.

ولفت إلى أنه تحدث في آخر تقرير فني عن المؤشر العام وفصل فيه موجيا أما الآن وبعد إغلاق اليوم ، فمن المهم كلاسيكيا المحافظة على النقطة 11347 لكي يستمر في الإيجابية للأسبوع القادم، أما كسرها سيكون سلبي وقد يذهب لنقطة 11195-11160.

وأكد أنه مازال السوق يسير في الموجة “b” التصحيحية، ولها عدة أشكال، منها قد تكون بشكل مثلث a,b,c,d,e في حال المحافظة على الدعم 11347، أو على شكل a,b,c كلاسيكي ثلاثي في حال كسر 11347 الأيام القادمة.