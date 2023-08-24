نجح فريق طبي بمستشفى الوجه العام في إنقاذ حياة سيدة، تعاني من حمل خارج الرحم.

وقالت صحة تبوك أن الحالة وصلت إلى قسم الطوارئ وهي تعاني من آلام شديدة في البطن، وقام الفريق الطبي من قسم النساء والولادة بإجراء تدخل جراحي، تم خلاله استئصال الحمل خارج الرحم.

وأضافت الصحة أن إجراء العملية استغرق أكثر من ساعتين تكللت -بحمدلله- بالنجاح وبعد أن تماثلت بالشفاء خرجت من المستشفى وهي بصحة جيدة.

يذكر أن مستشفى الوجه أجرى خلال الشهرين الماضيين أكثر من 130 عملية ولادة، منها 75 ولادة طبيعية، و55 عملية قيصرية.