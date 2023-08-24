طلبت وحدة المراجعة الداخلية بصحة الطائف، فتح ملف التحقيق في تداعيات وفاة ممرضة حامل سبب كورونا قبل عامين ومحاسبة المقصرين.

ويأتي ذلك بعد توجيه مدير عام المراجعة الداخلية في الوزارة، حيث أوضحت أن المتوفاة كانت تعاني من سمنة مفرطة وحامل في الشهر الثامن، وتم تكليفها بالكشف على مصابي كورونا، بحسب عكاظ.

وحاولت الممرضة وقتها طلب إنهاء تكليفها بسبب وضعها الصحي ولم تتم الاستجابة لطلبها حتى انتقلت لها العدوى وتوفت.

ولفتت وحدة المراجعة، إلى أنه بعد فحص الشكوى اتضح أن المتوفاة تعرضت للعدوى، وكان على رئيسها المباشر وإدارتها المعنية التقيد بما جاء في بروتوكولات الوقاية، بعدم السماح للموظفين المعرضين لخطر الإصابة بالحضور للعمل وإلزامهم بالعمل من المنزل.

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