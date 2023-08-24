أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم عدم استجابة الأبن لطلب أمه منعه من التواصل مع ابنة عمه.
وكان شاب قد أكد أن والدته منعته من التواصل مع ابنة عمه، وأجبرته بالحلف على القرآن بالقطيعة لكنه خالف ذلك متسائلا عما إذا كان تصرفه يعد عقوق،وما إذا كان يلزمه كفارة بخصوص الحلف، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.
وقال “المنيع” إن الأم ربما تخشى على الأبن أن يرتكب مع ابنة عمه فعل محرم لكونه أجنبية منه وهو أجنبي منها لذا عليه أن يستجيب لها ويقوم بطاعتها، كما عليه كفارة يمين لكونه خالف الحلف.
#فتاوى | والدتي تمنعني من التواصل مع ابنة عمي وتغضب لذلك، وأجبرتني بالحلف على القرآن بالقطيعة..
لو تواصلت معها دون علم والدتي.. هل هو عقوق؟ وهل يلزمني كفارة بخصوص الحلف؟
الشيخ عبدالله المنيع يجيب. pic.twitter.com/CT8kWKekyp
— فتاوى (@Fatawa_sa) August 24, 2023
عليه أن يستجيب لها ويقوم بطاعتها
كما عليه كفارة يمين لكونه خالف الحلف
👍👍👍👍👍