أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المنيع، حكم عدم استجابة الأبن لطلب أمه منعه من التواصل مع ابنة عمه.

وكان شاب قد أكد أن والدته منعته من التواصل مع ابنة عمه، وأجبرته بالحلف على القرآن بالقطيعة لكنه خالف ذلك متسائلا عما إذا كان تصرفه يعد عقوق،وما إذا كان يلزمه كفارة بخصوص الحلف، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”.

وقال “المنيع” إن الأم ربما تخشى على الأبن أن يرتكب مع ابنة عمه فعل محرم لكونه أجنبية منه وهو أجنبي منها لذا عليه أن يستجيب لها ويقوم بطاعتها، كما عليه كفارة يمين لكونه خالف الحلف.