كشفت وسائل الإعلام الروسية عن رواية جديدة لملابسات انفجار طائرة مؤسس فاغنر، يفغيني بريغوجين ورفاقه.

وذكرت أن الطائرة تم فحصها قبل تحميل الصندوق بعناية، بما في ذلك استخدام الكلاب المدربة في عملية التأمين، مضيفة أن أدلة جديدة أكدت أنه تم في اللحظة الأخيرة لانطلاق الطائرة تحميل هدية معينة على شكل صندوق من النبيذ الباهظ الثمن على متن الطائرة”، قد يحتوي على قنبلة.

وذكرت وسائل إعلامية أخرى أن عبوة ناسفة تم زرعها في طائرة بريغوجين، وربما طياره الشخصي المقرب منه هو من وضعها لكونه آخر شخص قام بفحص الطائرة.

يذكر أنه تم التعرف على جثة زعيم مجموعة فاغنر في المشرحة، وذلك بعد ساعات من تأكيد تحطم طائرة خاصة كان على متنها 10 أشخاص، بينهم قائد فاغنر ومؤسسها.

وتم التعرف على جثة يفغيني بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاغنر، عبر علامة افتقاده لأحد الأصابع.