حذرت النيابة العامة الأفراد من الحصول على مال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، موضحة العقوبات التي تترتب على ارتكاب مثل هذه المخالفات.

وأضافت نظام الضمان الاجتماعي يهدف إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لهم مع مراعاة الأكثر احتياجاً والأكثر استحقاقاً، لذا يُضفي المنظم لهذا الجانب الحماية الجزائية الحازمة من خلال مُساءلة من يحصل على مال الضمان الاجتماعي دون وجه حق.

وأكدت أن من يحصل على مال الضمان الاجتماعي بدون وجه حق سيعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال.