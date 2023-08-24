أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن بدء الإجراءات التأديبية ضد رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بعدما قام بتقبيل اللاعبة هيرموسو بشفتيها عقب نهائي مونديال السيدات.

وذكر “الفيفا” في بيان له يوم الخميس: “أبلغت اللجنة التأديبية لفيفا لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنها ستفتح إجراءات تأديبية ضده على خلفية الأحداث التي وقعت خلال المباراة النهائية” لمونديال السيدات التي جمعت بين إسبانيا وإنجلترا نهاية الأسبوع الماضي وانتهت بفوز إسبانيا 1-0.

وأكد أن الحادث “قد يشكل انتهاكا للمادة 13 الفقرتين 1 و2 من قانون الانضباط الخاص بفيفا”.

وكانت رابطة الدوري الإسباني للسيدات (ليغا أف) دعت إلى إقالة روبياليس من منصبه.