يعتزم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تسليم نفسه إلى سلطات سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مساء اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها إليه بشأن جهوده لإلغاء انتخابات 2020 في جورجيا، وبلغ هذه الاتهامات 13 تهمة.

وعندما سيسلم ترامب نفسه فسوف يتم تصويره وأخذ بصماته قبل إطلاق سراحه، وسيكون حينها أول رئيس أمريكي يتم احتجازه وأخذ بصماته وتصويره في أحد السجون، خصوصاً أنه يتمتع بحماية مستمرة من عملاء الشرطة السريين.

يذكر أن الشرطة المحلية ستقوم بإغلاق صارم للمنطقة المحيطة بالسجن أثناء استسلام ترامب.