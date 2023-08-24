أجاب عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، على ما إن كان هناك علاقة بيم ظاهرة العواصف الرعدية ونهاية فصل الصيف.

وقال الحصيني: “نحن لازلنا في الصيف، وباقي 13 يوم حسابيا على نهايته، وأرصاديا باقي حوالي أسبوع على دخول الخريف”.

وأضاف: “أما فلكيا باقي عليه أكثر من ذلك، ففي 22 سيتمبر يبدأ ينتهي الصيف، وعادة في هذا الوقت من كل سنة تأتي العواصف في منطقة مكة وأحيانا تصل للمدينة والمناطق الشمالية”.