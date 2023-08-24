أجاب عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، على ما إن كان هناك علاقة بيم ظاهرة العواصف الرعدية ونهاية فصل الصيف.
وقال الحصيني: “نحن لازلنا في الصيف، وباقي 13 يوم حسابيا على نهايته، وأرصاديا باقي حوالي أسبوع على دخول الخريف”.
وأضاف: “أما فلكيا باقي عليه أكثر من ذلك، ففي 22 سيتمبر يبدأ ينتهي الصيف، وعادة في هذا الوقت من كل سنة تأتي العواصف في منطقة مكة وأحيانا تصل للمدينة والمناطق الشمالية”.
هل ظاهرة العواصف الرعدية تدل على نهاية فصل الصيف؟
-عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات المناخية@A__alhussaini@f_f605#تواصل_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/Iq1Mc3Vnm6
— قناة الرسالة (@alresalahnet) August 24, 2023
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