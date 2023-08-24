كشفت مصادر عن تقدم إدارة الحزم، بطلب عاجل للجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لنقل مواجهاته أمام الأندية الأربعة الكبار التي ستقام على أرضه، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.

وأوضحت المصادر أن ذلك الطلب يأتي نظرا لتواجد نجوم عالميين مع الفرق الاربعة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بحسب الرياض.

وأشارت إلى ضيق ملعب النادي وصغر حجمه وقلة عدد مقاعد المشجعين مما سيتسبب في ازدحام جماهيري.