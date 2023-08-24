كشفت مصادر عن تقدم إدارة الحزم، بطلب عاجل للجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لنقل مواجهاته أمام الأندية الأربعة الكبار التي ستقام على أرضه، إلى ملعب مدينة الملك عبدالله ببريدة.
وأوضحت المصادر أن ذلك الطلب يأتي نظرا لتواجد نجوم عالميين مع الفرق الاربعة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، بحسب الرياض.
وأشارت إلى ضيق ملعب النادي وصغر حجمه وقلة عدد مقاعد المشجعين مما سيتسبب في ازدحام جماهيري.
قم بس قم حسستني الهلال برشلونه والا ريال مدريد
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ادارة واعية مع أني ارى ان الأندية الكبار بالترتيب وعدد البطولات هم الإتحاد والأهلي والنصر والشباب،،، أما الهلال مع إحترامي الشديد لهم فهو كبير الكبار ولا فية أي مبرر لوصفة من ضمن هذة الأندية،،، لا بعدد بطولاتة ولا بتاريخة المشرف،،،، لا يجيني واحد يسوي شخصنة،،، لا هذا الواقع،،، شاء من شاء وأبى من أبى،،، مع عدم رغبتي في كتابة الجملة الأخيرة ولكن،،، لا زال هناك من يريد التسلق والالتصاق بالأبطال 🤚
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👍👍👍👍👍