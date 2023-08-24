تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من التغلب على نظيره الرياض بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن.

وسجل لاعب الاتحاد كريم بنزيما هدفا في الدقيقة 17، تبعه زميله عبدالرزاق حمدالله بهدف ثاني في الدقيقة 25 من ضربة جزاء.

وسجل اللاعب ذاته هدف أخر في الدقيقة 10+45، بينما سجل صالح العمري الهدف الرابع في الدقيقة 3+90، لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بأربعة أهداف دون رد.