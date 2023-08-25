قام حارس مرمى نادي الأخدود حسين شيعان بحمل زميله المصاب مصلح الشيخ خلال مغادرتهما الملعب بعد مباراة الأهلي اليوم.

وظهر حارس مرمى الأخدود وهو يحمل زميله الشيخ على ذراعيه بعد نهاية المباراة متجها إلى السيارة.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي فاز على نظيره الأخدود بهدف واحد مقابل لا شيء ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن للمحترفين.