يعتزم مراقبو الحركة الجوية في المطار المدني الوحيد في بيروت، إقامة إضراب في الشهر المقبل.

وأعلن المرقبون بمطار رفيق الحريري الدولي البالغ عددهم 13 عضوا أنهم يعتزمون الإضراب عن العمل الشهر المقبل بسبب النقص الحاد في عدد الموظفين.

ومن المفترض أن يكون هناك 87 من أفراد مراقبة الحركة الجوية في المطار، فيما قال مراقبو الحركة الجوية في بيانهم إن الحكومة تجاهلت مقترحاتهم المتكررة لحل وضعهم، ومن بينها جلب خبراء من الخارج وحل مشكلاتهم الأمنية.

ولفتوا أنهم يعملون نحو 300 ساعة شهريا وسن معظمهم يزيد على 50 عاما.

يذكر أن المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أعلنت في الأسبوع الماضي أن نقص موظفي المطار جزء من مشكلة عالمية كان لقيود جائحة كورونا يد فيها، مشيرة إلى أن السلطات تدرب موظفين جددا بدعم من المنظمة الدولية للطيران المدني.