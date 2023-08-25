حذر الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات من مخاطر الاستمرار في تناول المسكنات مؤكداً أنها تسبب تلف الكلى وتدمر الكبد.

وقال الخضيري عبر حسابه الرسمي على موقع إكس تويتر سابقاً :”للأسف البعض يعتقد أن إستخدام المسكنات( كالبنادول والفيفادول وبنادول نايت والبروفين و…الخ)أمر عادي وليس له أضرار جانبية!”.

وأضاف ” هي دواء للضرورة ومؤقتاً، الاستمرار عليها لفترة طويلة وبدون اشراف طبي وبدون سبب صحي قد يسبب تلف للكلى وتدمير للكبد” مستعيناً برسم توضيحي لتلف الكلى بسبب الادمان على المسكنات لعدة أشهر