أزاحت شركة جريت وول الستار عن سيارة عائلية جديدة صممتها لتكون منافسا قويا لمركبات Sienna الشهيرة من تويوتا.

ويبلغ طول سيارتها Wey Alpine الجديدة 5 أمتار تقريبا، وعرضها 196 سم، وارتفاعها 190 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 308 سم، كما تمتلك أنظمة تعليق تجعل حركتها سلسة ومتوازنة بشكل كبير.

وتتسع السيارة لـ 7 ركاب، وجهّزت مقاعدها بأنظمة تدفئة وتبريد، كما زوّدت قمرتها بأنظمة تكييف توزع الهواء بصورة ممتازة على الركاب.

ومنحت الشركة سيارتها شاشة لمسية كبيرة تستخدم للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع والعديد من ميزات المركبة، وستعمل بمنظومة هجينة يدخل فيها محرك بنزين توربيني بسعة 1.5 ليتر ومحرك كهربائي، يولدان معا عزما يعادل 184 حصانا، وستطرح هذه السيارة في الأسواق العالمية بنسخ مختلفة تتراوح أسعارها ما بين 40 و50 ألف دولار.