كشفت شركة ميتا عن إغلاق تطبيق المراسلة الفورية “ماسنجر لايت Messenger Lite” في نظام أجهزة الأندرويد.

وقالت الشركة إن التطبيق لن يكون متاحًا للاستخدام بعد الثامن عشر من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويظهر أمام مستخدمو تطبيق “ماسنجر لايت” رسالة عند تشغيل التطبيق تشجع على الانتقال إلى النسخة الكاملة من ماسنجر، وتشير إلى قرب توقف إصدار لايت خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأوضحت الشركة أن قرار إغلاق التطبيق لن يكون له تأثير في المحادثات، إذ ستظل محفوظة ومتاحة في ماسنجر.

ولم يعد تطبيق ماسنجر لايت متاحًا للتنزيل للمستخدمين الجدد عبر متجر جوجل بلاي، لكن يمكن للمستخدمين السابقين تنزيله إلى حين إزالته من المتجر.